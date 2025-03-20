Türkiye Kızılay Derneği Sungurlu Şubesi Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantıya Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yetik, Çorum Kızılay Şube Başkanı Mustafa Bilgin ve yönetimi, Av. Hüseyin Kılıç, Kızılay İskilip Şube Başkanı Mehmet Kılpelit, Kızılay üye ve gönüllüleri katıldı.

Kızılay Şube Başkanı Mandıralıoğlu, genel kurulda yaptığı konuşmada faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Mandıralıoğlu, “Herkes, insanlığa hizmet etmenin en şerefli vazife olduğunu bilir. Ama bu hizmeti yapmak herkese nasip olmaz. İmkânlarını hayır yolda seferber eden yiğitlere selam olsun. Nerede bir gözyaşı, bir acı varsa oraya hizmete koşan insanlar olmalıdır. Aç insan var ise yediklerimiz midemize oturmalıdır. Ayakkabısı olmayan çocuk yüreğimizi burkmalı, soğukta battaniyelere bürünüp ısınmaya çalışan anne bizi üşütmelidir. Temiz kalabilmiş vicdanlar, sahibini vurdumduymaz yaşatmaz. Ebu’l-Hasan el-Harakânî’nin: "Her sabah, zengin malını, âlim ilmini, zâhid dindarlığını artırmak için uyanır. Ben ise, bir muhtaca derman olmak için uyanırım” sözü aklımızda olmalıdır. Tadını aldığında, ekmeği paylaşmanın ekmekten daha lezzetli olduğunu görüyor insan. İyiliklerin çoğalıp kötülüklerin azaldığı daha yaşanabilir bir dünya hayali, bizi yerimizde durdurmayacak. 'Siz hep hayır işler yapmada birbirinizle yarışın!' ilahi fermanının gereğini yapmaya çalışacağız. Mazeret değil, iş üreteceğiz. Bir buçuk yıl içinde Kızılay Sungurlu Şubemize Gayri Menkul Daire kazandırmaktan, Filistin’e 1.174. 910 TL yardım göndermeye, 1000 civarı aileye giyecek ve gıda kolisi yardımından Genel Merkezimizden gelen 723.750 liranın Sungurlumuzdaki durumu iyi olmayan ailelere ulaştırılmasına, İlçemizin belirli noktalarına 30 adet Giyecek Bağış Kutuları yerleştirmekten okul faaliyetlerine çok işe imza attık elhamdülillah. Emeklerini esirgemeyen Yönetim Kurulu Üyelerimize, Kızılay gönüllülerimize ve bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin en büyük iyilik hareketi olan Türk Kızılay’ında ter akıtan tüm kardeşlerimizi muhabbet ve saygılarımla selamlıyorum. Rabbim hepimize iki cihan huzuru versin inşallah.” ifadelerini kullandı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ