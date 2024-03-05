Çorum’unda aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı icra edilen 'Bozdoğan-7' operasyonları çerçevesinde silahlı terör örgütü DEAŞ mensubu 51 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Balıkesir, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Yozgat ve Yalova’da düzenlenen operasyonlar sonucu 17 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Editör: HABER MERKEZİ