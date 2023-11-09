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İkamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancıların illere göre dağılımı ve geçici koruma kapsamında Suriyelilerin illere göre dağılımı istatistikleri; İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

2 Kasım 2023’e kadar olan veriler ışığında Karadeniz’de bulunan illerden Amasya’da 514, Artvin’de 403, Bartın’da 1714, Bayburt’ta 174, Bolu’da 3 bin 751, Çorum’da 1636, Düzce’de 2 bin 285, Giresun’da 1648, Gümüşhane’de 923, Karabük’te 7 bin 645, Kastamonu’da 1489, Ordu’da 1522, Rize’de 854, Sinop’ta 376, Tokat’ta 2 bin 328, Trabzon’da 6 bin 41 ve Zonguldak’ta ise 1962 ikamet izinli yabancı bulunuyor. Samsun, 8 bin 847 ikamet izin yabancı ile Karadeniz’de ilk sırada yer alıyor.

Geçici koruma kapsamında Suriyelilerin illere göre dağılımında da Samsun’da 9 bin 79, Amasya’da 1308, Artvin’de 63, Bartın’da 413, Bayburt’ta 28, Bolu’da 4 bin 48, Çorum’da 3 bin 79, Düzce’de 1414, Giresun’da 292, Gümüşhane’de 99, Karabük’te 1367, Kastamonu’da 1398, Ordu’da 873, Rize’de 1287, Sinop’ta 178, Tokat’ta 1141, Trabzon’da 3 bin 313 ve Zonguldak’ta 641 geçici koruma kapsamında Suriyeli bulunuyor.