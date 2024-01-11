İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre 18 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi’nde en çok geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli Samsun’da ikamet ediyor. 2023 yılı sonunda yapılan sayımda Samsun’daki Suriyeli sayısının 8 bin 740 kişi olduğu bildirildi.

Göç İdaresi Başkanlığı 2023 yılının son günündeki veriler ışığında 81 ilde bulunan yabancıların sayısını açıkladı. Verilere göre Türkiye genelinde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin en çok bulunduğu ilk 10 il sırasıyla İstanbul (529 bin 403), Gaziantep (426 bin 51), Şanlıurfa (300 bin 57), Hatay (282 bin 976), Adana (233 bin 785), Mersin (223 bin 158), Bursa (170 bin 136), İzmir (123 bin 952), Konya (119 bin 664) ve (Kahramanmaraş (89 bin 633) olarak açıklandı. Açıklanan verilere göre Samsun da 8 bin 740 geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli ile Karadeniz Bölgesi’nde yer alan 18 il arasından en çok Suriyeliye ev sahipliği yapan il konumunda oldu.



Samsun, 8 bin 740 geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli ile Karadeniz Bölgesi’nde 1. sırada yer alıyor. Karadeniz Bölgesi’nde yer alan illerden Amasya’da bin 271, Artvin’de 63, Bartın’da 400, Bayburt’ta 27, Bolu’da 4 bin 22, Çorum ’da 3 bin 110, Düzce’de bin 381, Giresun’da 285, Gümüşhane’de 94, Karabük’te bin 328, Kastamonu’da bin 363, Ordu’da 841, Rize’de bin 279, Samsun’da 8 bin 740, Sinop’ta 174, Tokat’ta bin 127, Trabzon’da 3 bin 332 ve Zonguldak’ta ise 622 geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli ikamet ediyor.

Bölgede bulunan iller arasında kayıtlı Suriyeli sayısının ilde yaşayan toplam kişi sayısına göre oranında ise en yüksek orana ait ile yüzde 1,24 ile Karabük oldu. Karabük’ü yüzde 0,63 ile Samsun takip ederken, yüzde 0,59 ile Çorum 3. sırada yer aldı. İlde yaşayan toplam kişi sayısına göre en düşük iller ise Bayburt (yüzde 0,03), Giresun ve Gümüşhane (yüzde 0,06) oldu.

Bakanlık verilerine göre 1 milyon 377 bin 228 bin kişinin yaşadığı Samsun’da ikamet eden yabancı sayısı 31 Aralık 2023 itibari ile 17 bin 707 olarak açıklandı.