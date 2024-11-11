Çorum Sanayi Sitesi’ndeki ağaçlandırma alanında düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Ali Çalgan, Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle ülkedeki ağaç ve orman miktarının kontrol edildiğini ve buna göre ağaç dikildiğini söyledi.

Milli Ağaçlandırma Günü'nde düzenlenen etkinliklere çocukların katılmasını önemsediğini belirten Çalgan, “İnşallah siz çocuklar, ağaca ilginizi ömrünüz boyunca sürdüreceksiniz. Ağaçlar ekolojik olarak, çevresel olarak ekonomik olarak ve sosyal olarak çok önemli, Allah vergisi, doğa vergisi varlıklarımızdır. Yer altı kaynaklarımız kadar önemlidir. Onun için ağaç dikmek aynı askerlik gibi, vergi gibi bir vatandaşlık borcudur, insanlık borcudur, vicdani bir borçtur. İslami bir görevi yerine getirmektir” dedi.

Ağaç dikmenin bugünü güzelleştireceği gibi geleceğe de iyi bir miras bırakma yöntemi olduğunu dile getiren Çalgan, bu nedenle bugün Türkiye'nin her yerinde fidanların toprakla buluşacağını vurguladı.



Çalgan, dünyada aynı anda en fazla ağaç dikme rekorunun Çorum'a ait olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İlimizin bir özelliği de, bir rekora sahip olması. Bununla ne kadar övünsek azdır. Bu rekorun ülkemize ait olması bizi sevindirirdi. İlimize ait olması daha da çok sevindirdi. İnşallah bu çalışkanlıkla, bu aşk, sevgiyle daha da orman varlığımızı artırmanın yollarını bulacağız ve arttıracağız."

Çalgan, bir taraftan fidanlar dikerken diğer taraftan da mevcut ormanların korunmasına da özen gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Kurumeşe ise Türkiye'nin orman varlığını artırabilen nadir ülkelerden olduğunu, yurt genelinde yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda 7 milyara yakın fidan dikilerek, 20,7 milyon hektar olan orman alanının 23,3 milyon hektara çıkartıldığını bildirdi.



Kurumeşe, Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle Türkiye'de milyondan fazla, Çorum'da ise 23.500 fidanın toprakla buluştuğunu kaydetti.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da konuşmalarında, dikilen fidanların ağaca ve ormanlara dönüşmesini temenni etti.

Törende konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Törene Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya da katıldı.