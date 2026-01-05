Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, 2025 yılı içerisinde il genelinde sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan istatistikler, Çorum’da sağlık hizmetlerinin geniş bir kesime ulaştığını ortaya koydu.

Paylaşılan bilgilere göre, 2025 yılı içerisinde Çorum genelinde kamu, özel ve aile hekimliği birimleri dâhil olmak üzere toplam 7 milyon 304 bin 895 poliklinik hizmeti verildi. Aynı dönemde 1 milyon 167 bin 947 acil servis başvurusu karşılanırken, 91 bin 833 hasta yatırılarak tedavi edildi. İl genelinde gerçekleştirilen 68 bin 463 ameliyat ile birçok vatandaş şifa buldu.

Aile hekimliği hizmetlerinde de yoğun bir yıl geride bırakıldı. Çorum’da 2025 yılı boyunca 4 milyon 396 bin 901 poliklinik hizmeti aile hekimliklerinde sunuldu.

Kamu hastanelerine ilişkin verilerde ise yıl içerisinde 2 milyon 689 bin 292 poliklinik hizmeti verildiği, 1 milyon 94 bin 74 acil servis başvurusunun karşılandığı açıklandı. Kamu hastanelerinde ayrıca 70 bin 763 hasta yatırılarak tedavi edilirken, 63 bin 183 ameliyat gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları sayesinde vatandaşlara kesintisiz hizmet sunulduğunu belirterek, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi