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Çorum Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan öğrenciler, "Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023 öğrenci ile şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla Çorum Şehitliği'ne yürüdü.

Yürüyüşte öğrenciler, Çorum Belediyesi bando takımının çaldığı marşlara ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Çorum Şehitliği'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şehitlerin ruhu için Kur'an okundu, dua edildi.

Ardından Vali Yardımcıları Tamer Orhan ve Erdoğan Kanyılmaz, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve protokol üyeleri, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

(Kemal Ceylan)