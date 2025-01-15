Çorum’da İŞKUR- Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile İşgücü Uyum Programı kapsamında 193 kişi alınacak.

Programa katılmaya hak kazanan kişilere günlük 1083 lira cep harçlığı verilecek.

Program kapsamında Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kurum, kuruluş ve anlarda katılımcılar temizlik, bakım, ve onarım işlerinde 9 ay süresince haftanın belirli günlerinde tam gün şeklinde çalışacak.

Program 03 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 28 Kasım 2025 tarihinde sonlanacak .

Başvurular 17 – 21 Ocak tarihleri arasında alınacak olup katılımcılar, geçerli başvurular arasından ikamet durumlarına göre noter tarafından yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek.

Kura çekilişi 28 Ocak Salı günü saat 10:00’da İŞKUR İl Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşlarımızın 21 Ocak Salı günü saat 23:59’a kadar ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler àİş arayan à İşgücü Uyum Programı àİUP Ara” kısmından program numarasını (3930) yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuruda sorun yaşayanlar İl Müdürlüğümüz personelinden başvuru için yardım talep edebilirler.

İşgücü Uyum Programları kapsamında bir katılımcı toplamda en fazla 140 fiili gün programdan yararlanabilir. Toplum Yararına Programlardan (TYP) daha önce faydalanmış olanlar bu programa başvuru yapabilecek olup TYP faydalanma süreleri İşgücü Uyum Programlarını etkilememektedir.

Programa başvuru ve katılım şartları şu şekildedir:

İŞKUR’a kayıtlı işsiz ve 18 yaşını tamamlamış olmak,

Yaşlılık (emekli) ve malullük aylığı almamak (iş göremezlik veya ölüm aylığı alanlar programdan faydalanabilir),

Başvuru tarihinden ve katılımcı olarak seçildiği takdirde başlama tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında sigortalı olmamak,

Son bir yılda yüklenici kurumun, bağlı veya yan kuruluşunun çalışanı olmamak (belirtilen süre içinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü TYP’sinde çalışmış olup son bir ayda sigortalı olmayanların başvuru ve katılımında engel yoktur)

Programa başvuru, başlangıç ve program devamı süresince 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesi (kısa vadeli sigorta) kapsamında sigortalı olmamak,

Başvuru tarihindeki Adres Kayıt Sistemine (AKS) göre aynı adreste ikamet edenlerin belirlenen son aya ait aylık toplam kazançlarının, bir aylık net asgari ücretin iki katını aşmaması (Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz),

Başvuru tarihi itibarıyla aktif işgücü programlarından ve işsizlik sigortasından faydalanmamak (işsizlik ödeneği haketmemiş ve almıyor olmak),

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.