İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2023 yılında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Kronik Yara Bakımı Ünitesinde 2023 yılında 1800 hastanın il dışından olmak üzere toplam 3 bin 478 diyabetik ayak, venöz ülser, arterial ülser ve bası yarası tanısı olan hastalara hizmet verildiği belirtilerek, kliniğe başvuran hastaların 38’inin diyabetik ayak ve yanık servisinde yatarak tedavilerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji kliniği bünyesinde faaliyet gösteren İnme Ünitesinde 2023 yılında tedavi edilen akut inmeli hasta sayısının 178, İV trombolitik tedavi uygulanan hasta sayısının 56 olduğu, Yanık Ünitesinde yatarak tedavi alan hasta sayısının ise 78 olduğu ifade edildi.

Çorum’da evde sağlık hizmetlerinin 10 Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından verildiğinin dile getirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“16 ekip aracı ve 125 personel ile hizmet vermekte olup, ilk hizmet vermeye başladığı 2010 yılından itibaren 2023 yılı sonuna kadar toplam ulaşılan hasta sayısı 34.207’dir. 2023 yılı içerisinde 4.792 yeni hasta evde sağlık hizmetlerine kayıt olmuş ve toplamda 16.353 hasta evde sağlık hizmeti almıştır. İlgili hastalara 48.242 ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızın belirlediği ziyaret sıklığı değeri 3 olup, ilimizde ziyaret sıklığı 2023 yılı için 3,05 olarak hedef değere ulaşılmıştır.”

Editör: KEMAL YOLYAPAR