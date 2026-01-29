Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından, işsiz vatandaşların istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla İl Müftülüğü iş birliğinde 150 kişilik İşgücü Uyum Programı (İUP) başlatılıyor.

Program kapsamında katılımcılar; Çorum İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kursları, Kur’an eğitim merkezleri, aile ve dini rehberlik merkezleri ile Diyanet gençlik merkezlerinde temizlik, bakım ve onarım işlerinde görev alacak. Yaklaşık 9,5 ay sürecek program, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 27 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.

BAŞVURULAR 29 OCAK–2 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA

Programa başvurular 29 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında alınacak. Katılımcılar, geçerli başvurular arasından ikamet durumlarına göre, İl Müftülüğü bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından liste yöntemiyle belirlenecek. Katılımcı listeleri 5 Şubat Perşembe günü İl ve İlçe Müftülükleri ile İŞKUR İl Müdürlüğünde ilan edilecek.

ÇALIŞMA DÜZENİ VE ÜCRET

Programın ilk dört haftasında (9 Şubat – 8 Mart) haftada 5 gün, sonraki dönemlerde ise haftada en fazla 3 gün çalışma yapılacak. Çalışma günleri Çorum İl Müftülüğü tarafından belirlenecek.

Katılımcılara, İŞKUR tarafından program kapsamında çalıştıkları her gün için 1.375 TL cep harçlığı ödenecek. Ayrıca katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri yine İŞKUR tarafından karşılanacak.

BAŞVURULAR ONLİNE YAPILACAK

Başvuru şartlarını taşıyan ve programa katılmak isteyen vatandaşların, 2 Şubat Pazartesi günü saat 23.59’a kadar ALO 170, İŞKUR mobil uygulaması veya www.iskur.gov.tr adresindeki İŞKUR e-şube üzerinden, “Online İşlemler → İş Arayan → İşgücü Uyum Programı → İUP Ara” adımlarını takip ederek program numarasıyla başvuru yapmaları gerekiyor.

Başvuruda sorun yaşayan vatandaşlar, mesai saatleri içerisinde İŞKUR İl Müdürlüğü personelinden destek alabilecek. Şartları taşımadığı sonradan tespit edilen katılımcıların programla ilişiği kesilecek.

İLÇE BAZINDA KONTENJANLAR

Program, Çorum Merkez başta olmak üzere Alaca, Bayat, İskilip, Osmancık, Sungurlu ve diğer ilçeleri kapsıyor. Toplamda 136 kadın ve 14 erkek olmak üzere 150 kişilik kontenjan ayrıldı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR