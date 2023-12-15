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TÜİK, konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Türkiye genelinde Kasım ayında 93 bin 514 konut satıldı. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nün yetki alanında bulunan illerden Samsun’da 2023 Kasım ayında 1.666 konut, Tokat’ta 391 konut, Çorum’da 591 konut ve Amasya’da 337 konut satıldı. Ayrıca civar illerden Ordu’da Kasım ayında 828 konut satılırken, Sinop’ta ise 200 konutun satışı gerçekleşti.

ÇORUM’DA 11 AYDA 6 BİN 626 KONUT SATILDI

Yılın ilk 11 ayı baz alındığında Çorum’da 2023 Ocak-Kasım aylarında toplam 6 bin 626 konut, Amasya’da 4 bin 412 konut, Samsun’da 19 bin 641 konut, Tokat’ta 4 bin 828 konut, Ordu’da 8 bin 364 konut ve Sinop’ta ise 2 bin 664 konut satışı kayıtlara geçti.