19 AK 272 plakalı otomobille Özhan Mahallesi Hüseyin Gazi Türbesi yakınlarında kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü M.C.D, jandarma ekiplerince kaza yerine yakın bir evde yakalanarak gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alaca Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
M.C.D. idaresindeki 19 AK 272 plakalı otomobil dün, Özhan Mahallesi Hüseyin Gazi Türbesi yakınlarında şarampole devrilmesi sonucu araçta bulunan Rübeyda Eryılmaz hayatını kaybetmiş, Ahmet Talha K, Göktuğ B. ve Metehan Y. yaralanmış, sürücü ise kaza yerinden uzaklaşmıştı.
Editör: AA AJANS