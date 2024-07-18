Olay, önceki gün Günhan Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere  göre, Halil Ö., Hamdi Ö. ve Abdülbaki D., Hüseyin D. arasında alacak  verecek mevzundan başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüş,  vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi ve  sağlık görevlileri sevk edilmişti. Sopaların da kullanıldığı kavgada Fatma  Ö., Halil Ö., Hamdi Ö. ile Abdülbaki D. ve Hüseyin D. yaralanmıştı.  Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca  Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. 5 kişinin yaralanması ile sonuçlanan iki aile arasındaki husumet devam  ederken buz kez Beşiktepe ve İsahacı köyü yolunda karşılaşan aileler  arasında yine tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek yine  kavgaya dönüştü. Demir çubuklar ile tahta sopaların da kullanıldığı kavgada  tekme ve yumruklar havada uçuştu. Çıkan kavgada aynı aileden Abdülbaki,  Abik ve Meryem D. yaralandı.
Çevredeki çiftçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma  ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları  ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak  tedavi altına alındı. Yaşanan kavganın ardından husumetli aileler yaralılar kaldırıldığı Alaca  Devlet Hastanesi'nde toplanırken, İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri husumetli  ailelerin kavgasının hastane bahçesinde de devam etmemesi için Alaca  emniyet müdürlüğü ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik tedbiri  aldılar.

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Editör: İHA AJANS