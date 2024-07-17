Alınan bilgiye göre Sercan Keloğlan (37), Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi taş ocağı mevkiinde bir nedenle silahla otomobilinin içinde yaşamına son verdi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Keloğlan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen yakınlarının gözyaşları sel oldu.

Olay yeri ekiplerince yapılan çalışma sonrası Keloğlan’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı talimatı ile otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Editör: Haber Merkezi