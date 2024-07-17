Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 8-15 Temmuz 2024 tarihleri arasında il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla yaptıkları faaliyetlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara ulaştı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada çeşitli mahkemeler tarafından haklarında yakalama kararı bulunan 2 yağma, 2 dolandırıcılık ve 1 hırsızlık suçları olmak üzere toplamda 16 şahsın yakalandığı, 4 kadın ve 8 erkek olmak üzere haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 12 kişiden 3 kadın ve 7 erkek şahsın bulunduğu ve bir kadın ve bir erkek şahsın aranmasına ise devam edildiği belirtildi.

Açıklamada: “Şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat görevimizin başındayız” görüşüne yer verildi.

Editör: Haber Merkezi