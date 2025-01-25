17-24 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 4.164 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan dolayı aranan 5 kişi ise yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; meydana gelen olaylar, yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmaların sonuçları kamuoyuna bildirildi.

İl merkezinde 93 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerler üzerinde uygulama yapılırken, uygulamalarda 28 kahvehane/kıraathane, 23 kafe, 26 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi.

4.164 şahsın sorgulandığı uygulamalarda 5 aranan şahıs yakalandı.

Denetimler sırasında 9 adet ateşli silah (2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 5 tüfek), 2 adet kesici-delici alet, 4 adet şarjör, 82 adet fişek (50 adet tabanca fişeği ve 32 adet av fişeği), 19 adet sentetik ecza maddesi, 0,34 gr metamfetamin, 5,33 gr esrar, 68,03 gr bonzai, 2 adet payp ele geçirildi.

Ayrıca 2.449 araç kontrol edilirken,4 araca 127.000 TL idari para cezası uygulandı.

Editör: HABER MERKEZİ