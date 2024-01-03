Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Aralık ayında 25 bin 826 araç kontrol edilirken, 4 bin 88 araç sürücüne toplam 6 milyon 967 bin 266 lira cezai işlem uygulandı. 96 araç teknik değişiklikten (abartı/gürültü, modifiye, cam filmi vb.) olmak üzere toplam 176 araç ise trafikten men edildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Aralık ayı trafik faaliyetlerini kamuoyunun bilgisine sundu.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“01-31 Aralık 2023 tarihleri arasında; Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezinde emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükûnu temin etmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, belirlenen noktalarda modifiyeli araçlar, hatalı parklar, alkollü ve sürücü belgesiz araç kullananlar başta olmak üzere diğer trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik yapılan uygulamalar neticesinde 25.826 araç kontrol edildi.

4 bin 88 araç sürücüne toplam 6 milyon 967 bin 266 TL cezai işlem uygulanırken, 96 araç teknik değişiklikten (abartı/gürültü, modifiye, cam filmi vb.) olmak üzere toplam 176 araç trafikten men edildi.

155 sürücüye alkollü araç kullanmak veya alkol cihazını üflemeyi reddetmekten, 220 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 37 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 6 4motosiklet sürücüsüne koruma başlığı takmamaktan, 98 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 36 okul servisine fazla yolcu taşımaktan, 7 araç sürücüsüne drift atmaktan, 815 araç sürücüsüne hatalı parktan işlem yapıldı.

Ayrıca yapılan trafik kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalanırken, 3 adet de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde park etmenin yasak olduğu yerler ve yukarıda belirtilen konular başta olmak üzerine trafik denetimleri yoğunlaştırılarak devam edecektir.”