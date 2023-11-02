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Ekim ayı boyunda 17.129 aracı kontrol eden Emniyet personeli, 4.507 araç sürücüne toplam 7 milyon 390 bin 825 TL cezai işlem uyguladı.

55 araç teknik değişiklikten (abartı/gürültü, modifiye, cam filmi vb.) olmak üzere toplam 221 araç trafikten men edildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Ekim ayı trafik faaliyetlerini kamuoyunun bilgisine sundu.

01-31 Ekim 2023 tarihleri arasında; Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezinde emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükûnu temin etmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, belirlenen noktalarda Ekim ayı içerisinde modifiyeli araçlar, hatalı parklar, alkollü ve sürücü belgesiz araç kullananlar başta olmak üzere diğer trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik yapılan uygulamalar neticesinde; 17.129 araç kontrol edildi.

4.507 araç sürücüne toplam 7 milyon 390 bin 825 TL cezai işlem uygulanırken, 55 araç teknik değişiklikten (abartı/gürültü, modifiye, cam filmi vb.) olmak üzere toplam 221 araç trafikten men edildi.

126 sürücüye alkollü araç kullanmak veya alkol cihazını üflemeyi reddetmekten,

254 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan,

241 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan,

241 motosiklet sürücüsüne koruma başlığı takmamaktan,

216 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan,

3 araç sürücüsüne drift atmaktan,

974 araç sürücüsüne hatalı parktan işlem yapıldı.

Başta Arif Ersoy Caddesi olmak üzere hatalı park eden 154 araç otoparka çekildi.

Ayrıca yapılan trafik kontrollerinde 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet pompalı tüfek, 106 adet 9mm fişek ile 72 adet sentetik hap ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “İlimiz genelinde park etmenin yasak olduğu yerler ve yukarıda belirtilen konular başta olmak üzerine trafik denetimleri yoğunlaştırılarak devam edecektir” denildi.