Çorum Valiliği, vatandaşları zirai dona karşı uyardı.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yapılan son değerlendirmelere göre 19 Ekim Cumartesi gününü 20 Ekim Pazar gününe bağlayan gece başlamak üzere Bölgemizin iç kesimlerinde zirai don olay bekleniyor. Zirai don riskinin gelecek hafta ortasına kadar devam edeceği tahmin edildiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, tahmin ve uyarılarımızı dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir."

Editör: NURDAN AKBAŞ