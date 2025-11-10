“Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi için başvurular bugün başladı. 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için e-Devlet ve banka şubeleri üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Başvuru kanalları ve tarihleri

Başvurular, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri ile e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.

e-Devlet başvuruları: 18 Aralık’a kadar

Banka şubesi başvuruları: 19 Aralık’a kadar

e-Devlet’te TCKN sıralı başvuru

15 Kasım’dan itibaren tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. Banka şubelerinde bu sınırlama uygulanmıyor.

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak.

Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak.

İstanbul’da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak.

Burada inşa edilecek evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak.

Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

Hangi koşullar aranıyor?

Konut satın almak için başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması ve başvuru sahibinin 18 yaşını tamamlamış olmakla birlikte en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması şartları aranıyor.

Başvuru yapılacak yerlerde başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı var.

Bir hane halkı adına - yani kişinin kendisi ve eşi adına- yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor; diğer başvurular iptal ediliyor.

Aylık hane halkı gelirinin başvuru dönemi itibarıyla son 12 ay ortalamasının en fazla net 127 bin lira (İstanbul İli için 145.000 TL) olması gerekiyor.

İlk 5 gün TC kimlik numarasına göre

e-Devlet sistemi üzerinden yapılan başvurular ilk 5 gün TC kimlik numaralarının son rakamına göre yapılıyor. Bugün (başvuruların ilk günü olan 10 Kasım’da), TCKN’nin son rakamı ‘0’ olan vatandaşlar başvuru yapabiliyor. 11 Kasım’da son rakamı ‘2’, 12 Kasım’da ‘4’, 13 Kasım’da ‘6’, 14 Kasım’da ‘8’ olan vatandaşların başvuruları alınacak. Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak. Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmıyor.

Başvuru bedeli nasıl ödenir, kimler ödemez?

Başvuru bedeli 5 bin lira olarak belirlendi. Kurada konut çıkmayanlar başvuru bedelleri iade edilecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak başvurular için ödemeler sistemin verdiği IBAN’a, EFT/havale/ATM yoluyla ödeme yapılacak; süresinde yapılmayan ödeme nedeniyle başvuru iptal olur.

Alternatifi var mı?

Türkiye’nin en büyük sosyal konut seferberliği büyük bir avantaj sunuyor. Kentsel dönüşüm isteyenler için olan Yarısı Bizden kampanyası sona erdi. Emlak Konut kampanyaları da daha çok orta ve üst gelir seviyelerine hitap ediyor. Dar gelirliler için ise TOKİ, üretimine ve bunlara uygun farklı seçenekli kampanyalar geliştirmeye devam ediyor.

5 soru 5 cevap

1- Evler nerelerde yapılacak?

81 ilde sosyal konut yapılacak. Her ilde sayı ihtiyaca, arsa büyüklüğüne göre değişecek. En çok konut İstanbul’da inşa edilecek. 500 bin konutun 100 bini İstanbul’a yer alacak. Ankara’da yaklaşık 30 bin, İzmir’de 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya’da 13 bin, Hatay ve Diyarbakır’da ise 12 bin konut hayata geçecek. Kiralık sosyal konut ise ilk etapta sadece İstanbul’da olacak. Her iki yakada toplam 15 bin kiralık ev yapılacak.

2- Fiyatlar ne kadar olacak?

İstanbul’da:

❱❱ 55 metrekare 1+1 evin fiyatı 1 milyon 950 bin TL, taksit 7 bin 313 TL.

❱❱ 65 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 450 bin TL, taksit 9 bin 188 TL.

❱❱80 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 950 bin TL, taksit 11 bin 63 TL.

Anadolu illerinde:

❱❱ 55 metrekare 1+1 evin fiyatı 1 milyon 800 bin TL, taksit 6 bin 750 TL.

❱❱ 65 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 200 bin TL, taksit 8 bin 250 TL

❱❱ 80 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 650 bin TL, taksit 9 bin 938 TL.

3- Vatandaş kaç yılda, nasıl ödeyecek?

Kurada hak sahibi olan vatandaşlar sözleşmeden sonraki ay ödemelere başlayacak. Yüzde 10 peşin ödeyen vatandaşa 240 ay, yani 20 yıl taksit imkânı sunulacak.

4- Kimlere özel kontenjan ayrılacak?

Şehit aileleri ve gaziler için yüzde 5, engelliler için yüzde 5, üç ve daha fazla çocuğu olan aileler için yüzde 10, emekliler için yüzde 20, 18-30 yaş arası gençler için de yine yüzde 20 kontenjan ayrılacak.

5- Kiralık evlerden kimler yararlanacak?

Devlet ilk kez kiralık konut yapacak ve TOKİ eliyle kiralama sistemi kurulacak. Konutlar, bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak ve kira sözleşmeleri 3 yılı kapsayacak. Kiralık konut sayısı 15 bin olacak ve sadece İstanbul’da yapılacak.

Kuralar ne zaman çekilecek?

İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.