Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen kongrede Divan Başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Aydın, kâtip üyeliklerini ise İsmail Erdoğan, Bekir Özsaçmacı, Ömer Sarıdonat ve Hakan Karagülle üstlendi.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, DP İl Başkanı Ahmet Damar, ÇESOB Başkanı Recep Gür, ADD Başkanı Uğur Demirer, Sungurlu’nun önceki dönem Belediye Başkanı Adulkadir Şahiner ile partililerin katıldığı kongre, Genel Merkez Teşkilat Danışmanlığına atanan İl Başkanı Erkan Yıldız’ın açılış konuşmasıyla başladı. Önceki dönem Sungurlu Belediye Başkanı Adulkadir Şahiner ile Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Aydın’ın da birer konuşma yaptığı genel kurulda daha sonra seçimlere geçildi.



584 delegeden 300’ünün oy kullandığı genel kurulda Av. Hakan Tekercioğlu 158 oy ile İl Başkanlığı’na seçilirken, rakibi Daver Eker ise 99 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.

Tekercioğlu’nun yönetim kurulu Atilla Yılmazer, Turan Dinçer, Meral Özeşer, Refiye Mert, Lütfü Kaynak, Ali Balakçı, Özlem Balta, İsmail Köstekçi, Hülya Erikli, Düriye Güder, İsmail Yazar, Ali Rıza Ceylaner, Nevzat Atmaca, Yakup Mert, Deniz Şahin, Soner Demir, Dilek Tatar, İlhan Taşkın, İsmail Akbal, Onur Zelveci, İbrahim Çetinkaya, Menekşe Fakı, Hayrettin Ayancı, Orhan Demir, Hayrettin Özdabağ, Taha Muhammed Derin, İsmail Erdoğan, İsmail Akyol, Nurhayat Karakoç, İlknur Çoşkuner, Ercan Şahin ve Özlem Ay’dan oluştu.

İl Disiplin Kurulu’na Erkan Yıldız, Fahri Şimşek, Yavuz Uygur, Hakan Kaynar, Dursun Kanmış, Muttalip Kılcı, Hüseyin Cankar, Ayfer Mavral ve Ömer Sardonat seçilirken, Üst Kurul delegeliğine ise Hakan Tekercioğlu, Erkan Yıldız ve Kelime Yılmaz seçildi.