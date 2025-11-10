Vatanımızın kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu; bağımsız, çağdaş, uygar Türkiye’nin temellerini atan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 87. yıldönümü nedeniyle bugün bir kez daha saygıyla, minnetle, özlemle anıyoruz.

O’nu anlamamak için ayak direyen, daha doğrusu, algılama yetisinden yoksun nankörlere inat, 57 yıllık ömrüne nice zaferleri sığdırarak ulusumuzu esaretten kurtaran ve aydınlık bir geleceğin penceresini aralayan bu büyük kahraman-devrimciye, gönüller dolusu rahmet dileklerimizi sunuyoruz.