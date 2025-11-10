CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat’ı ziyaret etti.

Milletvekili Tahtasız, Belediye Meclisi Üyesi Müslüm Acar’ın da katıldığı görüşmeden sonra Ekin Pazarı’na geçerek zahireci esnafı ile bir araya geldi.

Girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle çiftçinin zor durumda olduğunu, ekonomik sıkıntının esnafa da yansıdığını belirten Mehmet Tahtasız, geçen sezon düşük fiyatlar ve kuraklık nedeniyle umduğunu bulamayan çiftçinin, önceki borçlarını ödeyemeden yeni sezona girdiğini, ekip-biçemez noktaya doğru hızla sürüklendiğini söyledi.

Tarım sektörüne milli gelirin yüzde 1’i oranında destek verilmesi gerektiğini hatırlatan Tahtasız, “İthalata güvenen iktidar unutmasın ki taşıma suyla değirmen dönmez!” ifadesini kullandı.