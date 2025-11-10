Çorum Özel Hastanesi’nde, mesleğinin 56. Yılında emekli olan Dahiliye Uzmanı Dr. Ayfer Cerit ile Hitit Üniversitesi’nde akademik kadroya kabul edilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr.Dr. Burcu Alıç için veda yemeği düzenlendi.

Özel Hastane Başhekimi, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gökhan Bilgili, Dr. Ayfer Cerit ile Dr. Burcu Alıç’a çiçek, plaket ve hediye vererek hizmetleri için teşekkür etti.

Katipler Konağı’ndaki veda yemeğine, Özel Hastane hekimleri ve yöneticileri katıldı.