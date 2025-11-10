Eğitim Gücü Sen Çorum İl Başkanı, Uzman Psikolojik Danışman Ahmet Ölçer, yeni Diyanet İşleri Başkanı’nın yaklaşımını ve Atatürk adına 10 Kasım’da Mevlid-i Şerif okutma kararını büyük bir memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Ahmet Ölçer, yazılı açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:

“Kocaeli Valiliği’nin, Cumhuriyetimizin kurucusu, İstiklal mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 10 Kasım’da Mevlid-i Şerif okutma kararını büyük bir memnuniyetle karşılıyorum.

Bu anlamlı karar, milletimizin manevi değerleriyle Atatürk’e duyduğu derin vefayı bir araya getiren güzel bir örnektir. Cumhuriyetimizin kurucusuna duyulan saygının, dua ve rahmetle ifade edilmesi; hem devlet-millet birlikteliğinin, hem de milli-manevi değerlerimizin birbirini tamamlayan yönünü ortaya koymaktadır.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yeni Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş’un öncülüğünde Atatürk’e yönelik geliştirilen yapıcı ve bütünleştirici yaklaşımı da takdirle karşılıyorum. Bu anlayış, milletimizin ortak paydasında buluşmasına, geçmişle bugün arasında sağlam bir gönül köprüsü kurulmasına vesile olmaktadır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla anarken; bu kararı alan Kocaeli Valiliği’ni ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nı tebrik ediyorum.”