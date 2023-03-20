Futbol Federasyonu, U14 Türkiye Şampiyonası grup merkezlerini belirledi. Çorum’a da 6’lı grup verildi.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan’ın yaptığı açıklamaya göre, U14 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe maçları, 72 ilden 122 takımın katılımı ile 6’şar takımlı 17 grupta 30-31 Mart ve 01 - 02 Nisan 2023 tarihlerinde ve 4 takımlı 5 grupta 31 Mart ve 01 - 02 Nisan 2023 tarihlerinde olmak üzere toplam 22 tarafsız grup merkezinde oynanacak. Futbol Federasyonu, Çorum’a da 6’lı grup verdi. 30 Mart-2 Nisan tarihlerinde Çorum’da düzenlenecek grup birinciliğinde, Çankırı, Kastamonu, Amasya, Ordu, Kırşehir ve Kayseri temsilcileri mücadele edecek.

Maçlar sonunda, birinci olan takım, Türkiye Şampiyonası 2.Kademe Grubuna yükselecek.

ÇİMENTOSPOR, KASTAMONU GRUBUNDA

Çorum’un U14 Futbol Ligi şampiyonu Çimentospor, Türkiye şampiyonası 1.kademe grubu maçlarını 30 Mart-2 Nisan tarihlerinde, Kastamonu’da oynayacak.

U14 Futbol Ligi’nde 2022-2023 Sezonunun şampiyonu Çimentospor, Türkiye Şampiyonası 1.Kademe Grubu maçlarını Kastamonu’da oynayacak.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan’ın yaptığı açıklamaya göre, Kastamonu grubunda Çorum şampiyonu Çimentospor’un yanı sıra Samsun’dan 2 takım, Bartın, Karabük ve Sinop şampiyonları olmak üzere 6 takım mücadele edecek.

Maçlar 30 Mart-2 Nisan tarihlerinde oynanacak olup, grup merkezlerinde şampiyon olan takımlar ikinci kademe grubuna yükselecek.

