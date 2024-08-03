Çorum’daki tarım sektörünün geliştirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar, faaliyetler ve yatırımların değerlendirildiği 2024 yılı 2. Tarım Konseyi Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Çorum Ticaret Borsası Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının oldukça verimli geçtiğini belirten Vali Zülkif Dağlı, sulanabilir tarım arazilerinin arttırılması, tarımsal sulamanın etkili ve verimli kullanılması, kaliteli ürün üretimi ve ürün çeşitliliğinin arttırılması, tanıtım çalışmaları, tarıma yönelik faiz indirimli kredi imkanları sağlanması, hibe destek programlarına ağırlık verilmesi, tarım sektöründe yer alan oda ve sivil toplum kuruluşlarının bir arada bulunabileceği bir tarım kampüsü yapılmasına yönelik proje hazırlanması konularında tarım sektörü paydaşları ile birlikte koordinasyon içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

Toplantıya; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, birlik ve kooperatif başkanları ile bazı yetkililer katıldı.

Editör: Haber Merkezi