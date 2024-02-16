Muah Thai (Tayland boksu) Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Karadeniz Bölge Şampiyonası Samsun’da yapıldı.

Şampiyonaya Çorum’dan 34 sporcu katılırken, bu sporcuların 31’i derece yapıp kürsüye çıktı. Dereceye giren sporcular, 16-21 Nisan tarihlerinde, Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Muay Thai İl Temsilcisi Şahin Güler’in yaptığı açıklamaya göre; Elanur Akça, Nisa Güneş, Battal Can Bilan, Nisanur Kepçe, Uğur Hasırcı, Melisa Mansur, Gülsude Ceylan, Abdussamet Uğurlu, Nefes Dilek Ceylan, Ege Zerin ve Sakine Bengisu Çalışkan kategorilerinde şampiyon oldular.