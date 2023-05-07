İİBF Kamu Yönetimi mezunu, 3 çocuk annesi Nazlı Ilıca tarafından TKDK destekleriyle kurulan sirke fabrikası, bölgenin defolu meyvelerini değerlendirerek yıllık 1.200 ton sirke üretecek.

Çorum’daki soğuk hava depolarında ortalama 5 bin ton meyve muhafaza edildiğini, bunların % 20’sinin ekonomik değerini kaybettiğini ifade eden Nazlı Ilıca, köylerden temin edecekleri meyvelerle birlikte, gerekli hammaddeyi sağlayacakları inancında olduğunu söyledi.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde, Çorum Gıda A.Ş. tarafından kurulacak sirke fabrikasının, doğal sirke mayası dışında herhangi bir kimyasal kullanmayacağını anlatan Nazlı Ilıca, “Annelerimizin ürettiği kalite ve özelliklerde sirke üreterek halkımızın istifadesine sunacağız. Onların sağlıklı ürünlere daha kolay ulaşmalarına katkı yapacağız. Önümüzdeki yıllarda sirkeli sos, sirkeli marmelat, sirkeli maden suyu gibi farklı ürünler çıkaracağız” diye konuştu.

(Haber Merkezi)