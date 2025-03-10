Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre, Çorum bu hafta Cezayir üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. Çorum'da en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık ise 28 dereceyi bulacak. Kent adeta bahar havasının etkisi altına girecek.

SICAKLIKLAR 12 DERECE BİRDEN ARTACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yurt genelinde yağışsız ve sıcak havanın bu hafta da etkisini sürdüreceğini belirten Çelik, "Hatta sıcaklıklarda 3-4 derece daha artış bekliyoruz. Bu artışla yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak. Hafta boyunca bu sıcak hava dalgası ülkemizde etkili olacak." diye konuştu.

Çorum'da bu hafta sıcaklıkların artarak sürmesi beklenirken 15 Mart Cumartesi günü en yüksek sıcaklığın 24, Pazar günü ise 28 derece olması bekleniyor.