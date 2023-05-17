Isparta galibiyetinin ardından bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Çorum FK şampiyonluk kutlamalarını gece geç saatlere kadar Kadeş Meydanı'nda yaptı. Kutlamalara katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, taraftara hitaben yaptığı konuşmada Çorum FK'nın Süper Lig'i hak ettiğini söyledi. Çorum FK'nın şampiyon olduğu gün 3 şehit haberi aldıkları için hüzünlü olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Dere, "Bugün çok duyguluyum. Bugün futbolcularımız kadar, taraftarımız kadar inanın içim sevinç ve mutluluk dolu. Allah'a şükürler olsun ki bir sezonun sonunda bu mutluluğu yaşamak bizlere nasip oldu. Temmuz ayı içerisinde başkanımız ve kaptanımız gelerek onlarla bir sözleşme yaptık. Sözleşmemizin en önemli maddesi de bu takımı bu sezon şampiyon yapmaktı. Aylar geçtikçe, haftalar geçtikte şampiyon olacağımız inancından bir gün bile olsa vazgeçmedik. Her hafta, her ay sizlere şampiyon olacağımızı söyledik. Bugün de şampiyon olduk. Ama ben bu coşkuyu görünce şunu düşündüm. Bu takıma artık 1.Lig de yetmez. İnşallah sizlerin desteği ile birkaç senelik planlamanın ardından muhteşem taraftarımıza, muhteşem stadyumumuza yakışacak olan Süper Lig'e takımımızı inşallah çıkartacağız. Buradan iki yiğit kardeşim Oğuzhan Yalçın'a ve Murat Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu ile birlikte gösterilen birliktelik ile bu günlere geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Rıfat KARA)