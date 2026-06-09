AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında Çorum’a 266 milyon 564 bin 286 TL KÖYDES ödeneği ayrıldığını duyurdu.

Açıklamasında, sağlanan kaynağın köylerin altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynayacağını belirten Alar, “Bu önemli kaynakla köylerimizde yol, içme suyu ve altyapı yatırımları daha da hız kazanacak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesi artacaktır” ifadelerini kullandı.

Kırsal kalkınmanın sürdürülebilir gelişim açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Alar, yapılan yatırımların köylerde yaşam standartlarını yükseltmeye devam edeceğini belirtti.

Alar açıklamasında söz konusu ödeneğin Çorum’a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Şehrimize ve köylerimize hayırlı olmasını diliyor; başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sürece katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi