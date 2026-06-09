Çorum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde düzenlenen programa Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü, Turhan Candan ve Zübeyir Tuncel, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, öğretmenler, öğrenciler ve çevre gönüllüleri katıldı.

Etkinlikte öğrenciler, çevre ve geri dönüşüm temalı atölyelerde uygulamalı çalışmalar yaparken, program boyunca çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi. Hem eğlenen hem de çevre bilinci konusunda farkındalık kazanan öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı.

Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, 2022 yılından bu yana Türkiye genelinde kutlanan Çevre Haftası’nın bu yılki temasının “Dünya Bize Emanet” olduğunu belirtti. Yalçın, çevrenin korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması konusunda toplumsal bilinç oluşturmanın önemine dikkat çekerek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Çorum Belediyesi ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ise konuşmasında çevre dostu belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Candan, “Biz biliyoruz ki çevrenin ve doğanın bize ihtiyacı yok; bizim sağlıklı bir çevreye ve sağlıklı bir doğaya ihtiyacımız var. Bu nedenle çevreyi koruma konusunda hepimize önemli görevler düşüyor. Belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu program da bunun bir göstergesidir. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi bu sürecin bir parçası olarak görmekten mutluluk duyuyoruz. Programımıza katkı sunan tüm okullarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASINDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Program kapsamında Okullar Arası Atık Pil Toplama Kampanyası’nın ödül töreni de gerçekleştirildi. Kampanyada dereceye giren okullara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Yarışmada 343 kilogram atık pil toplayan Atatürk İlkokulu birincilik elde ederken, 340 kilogram atık pil toplayan Mustafa Kemal Ortaokulu ikinci, 220 kilogram atık pil toplayan Bekir Aksoy İlkokulu ise üçüncü oldu.

Ödül töreninin ardından dereceye giren okullar ve protokol üyeleri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik boyunca öğrenciler için çeşitli ikramlar da sunuldu. Programa katılan öğrencilere pamuk şeker ve limonata ikram edilerek çevre haftası coşkusu renkli görüntülerle kutlandı.

Muhabir: SELDA FINDIK