Kongrede Çorum Oto Tamirciler Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Federasyon yönetimine girerek bir ilki daha gerçekleştirdi.

Kongrenin Divan Başkanlığını Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil yaptı. Genel Kurula Çorum’dan Çorum Oto Tamirciler Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Abdullah Uyar, Sungurlu Madeni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erkan Kor ve Oda yöneticileri tam kadro katıldı.

Federasyonun faaliyet raporları ile birlikte esnaf ve sanatkârların mesleki sorunları, talepleri ve çözüm önerilerinin ele alındığı kongrede sektörün gelişimine yönelik yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Daha sonra tek liste halinde gidilen seçimde mevcut Federasyon Başkanı Hayrettin Yıldırım katılımın oldukça yoğun olduğu Genel Kurul’da tüm delegelerin oyunu alarak güven tazeledi. Hayrettin Yıldırım başkanlığındaki Federasyon Yönetimi ise şu isimlerden oluştu: ‘’Necmettin Uzun, Muhittin Doğan, Mustafa Geç, Uğur Tüfekçi, Celal Açık, Ayhan Kabaali, Mehmet Ünlügül, Emre Muti, Ömer Topuz, Hasan Eyefçi, Mehmet Çete ve Mete Kaya.’’

Çorum Oto Tamirciler Odası Başkanı Uzun, kendisini federasyon yönetimine layık gören Federasyon Başkanı Hayrettin Yıldırım’a teşekkür ederek, esnaf teşkilatlarının birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesinin önemine değindi. Uzun, üstlendiği bu görevin yalnızca şahsına verilmiş bir sorumluluk değil, federasyona bağlı tüm oda başkanlarının, yöneticilerinin ve üyelerin ortak gücünün ve birlik ruhunun bir yansıması olduğunu söyledi.

Yeni dönemde Çorumlu oda üyesi esnafın sorunlarının çözümü, haklarının korunması ve sektörün gelişimi adına daha etkin çalışmalar yürütme gayreti içerisinde olacaklarını ifade eden Uzun, “Federasyonumuza bağlı tüm odalarımızın ve üyelerimizin taleplerini her platformda güçlü bir şekilde dile getirmeye devam edeceğiz. Bu önemli görevin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor; desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR