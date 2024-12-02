Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal ile SNG Defence Endüstri Ltd. Şti yetkilisi Orhan Küçük tarafından OSB’ye yaklaşık 250 milyon TL’lik yatırım anlaşması imzalandı.

OSB’de toplam 15.268,83 m2 alanlı 2 adet parsel tahsis edildiğini belirten SNG Defence Endüstri Ltd. Şti. yetkilisi Orhan Küçük, firmaları tarafından 10.700 m2 kapalı alanda, özellikle mühimmat depoları ve yüksek güvenlikli askeri tesislerde kullanılmak üzere dünyada ileri teknoloji ve özellikli mühendislik modeli ile üretilecek "Modüler balistik Lego Beton" ürünler için yaklaşık 250 milyon liralık yatırım yapacaklarını beyan ve taahhüt etti.

Kaymakam Mutlu Köksal ise ülkemizin ve ilçemizin ekonomik gelişimine katkı sağlanacak ve aynı zamanda sanayi ürünleri alanında yapılacak ihracatın artırılması noktasında bu yatırımdan ötürü son derece gururlu ve sevinçli olduklarını belirtti.

Kaymakam Köksal, yatırımcının fabrika inşaatlarını hızlı bir şekilde tamamlayıp, işletmeye geçmek noktasında hızlı bir performans beklediğini belirterek, yatırımın ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı uğurlu olmasını diledi.