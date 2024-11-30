Sungurlu'da Organize Sanayi Bölgesi’ne kurulan barut, fişek, kapsül, C4 plastik patlayıcı, roket, havan ve topçu mühimmatları ile namlu fabrikalarında binlerce kişi çalışmaya başladı. Fabrikalarda çalışan işçi sayısının her geçen gün artması ilçe nüfusunun da çoğalmasına neden oluyor.

İlçede artan nüfusa paralel olarak alışveriş merkezi, restoran ve konaklama ihtiyacında talep patlamasına neden oldu.

Konut ihtiyacının TOKİ ve özel sektör aracılığı ile yapılan konutlarla çözülmesi hedeflenirken, diğer taraftan otel ihtiyacı da gündeme geldi. İlçenin hızla büyümesi zincir otellerin yönetimlerinin de dikkatini çekti. İlçeye gelen iş insanlarının 5 yıldızlı otel yapılması için inceleme ve araştırmalara başladığı belirtildi.

OSB’nin büyümesi, İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan yolun üzerinde bulunması, Başkent Ankara’ya yakınlığı ve Hititlerin başkenti Hattuşa’nın yanı başında olması nedeniyle Sungurlu, yatırımcı iş insanlarının ilgisini çekmeye başladı.

Editör: HABER MERKEZİ