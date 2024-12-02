Aracı olan herkesin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları, 1 Aralık Pazar günü itibariyle yeniden gündemde. Geçtiğimiz günlerde gelen zam ve indirim haberleriyle şekillenen akaryakıt fiyatları, yeni bir zam dalgasıyla karşı karşıya. Akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) oranları, fiyat artışında bir kez daha belirleyici olacak. Gelen bilgilere göre, pompa fiyatlarına toplamda 6 TL'lik bir artış bekleniyor.

Zam Detayları: Benzin ve Motorin Fiyatlarında Yeni Düzey

Akaryakıt fiyatlarında, ÖTV ve KDV oranlarındaki artış vatandaşın cebini daha da zorlayacağı benziyor. Özellikle ulaştırma sektöründeki maliyetleri arttıran bu gelişme, motorlu taşıt sahiplerini kara kara düşünüyor. Benzin ve motorine 3’er lira zam beklenirken, otogaz fiyatlarında da 2 lira civarında bir artış öngörülüyor.

Geçmiş Zamlar ve Güncel Durum

Hatırlanacağı üzere, 16 Temmuz 2023 tarihinde maktu ÖTV tutarlarında benzin ve motorine 5 TL zam yapılmıştı. Bu düzenlemeyle birlikte:

Benzinde: ÖTV tutarı 11,29 TL

Motorinde: ÖTV tutarı 10,59 TL

Otogazda: ÖTV tutarı 8,67 TL

Şeklinde belirlenmişti. Ek olarak, 6 ayda bir Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışı oranında zam yapılması kararlaştırıldı.

Ocak Ayında Zamma Hazır Olun

Yeni yıla sayılı günler kala, Ocak 2025 itibariyle yeni bir zam dalgasının yolda olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda, akaryakıtta yüzde 20-25 oranında zam bekleniyor. Bu artışla birlikte:

Benzin: 3 TL zam

Motorin: 3 TL zam

Otogaz: 2 TL zam

Olmak üzere, pompa fiyatlarında toplamda 6 TL’lik bir artış yansıyacak.

Akaryakıt Fiyatlarında Gözler Yetkililerde

Beklenen bu yeni zam düzenlemesi, vatandaşın birinci gündem maddesi olmuş durumda. Gözler, ÖTV ve KDV oranlarıyla ilgili nihai kararlara çevrilmiş durumda. Yetkili mercilerden gelecek açıklamalar önümüzdeki günlerde fiyatların nihai şekli için belirleyici olacak.

Güncel akaryakıt fiyatları ve zam haberleriyle ilgili gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!