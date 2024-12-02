Yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar, enflasyonun üzerinde mi yoksa hedeflenen enflasyon oranına göre mi bir zam alacaklarının cevabını arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ve çalışma hayatına yönelik açıklamalarda bulundu.

BAKAN IŞIKHAN ASGARİ ÜCRET İÇİN KONUŞTU

Ekonomi'ye konuşan Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinde hem işverenin hem de işçinin dikkate alındığını belirterek, bir kez daha 'vatandaşı enflasyona ezdirmeme' yaklaşımını hatırlattı. Bakan Işıkhan, komisyonun 10 Aralık tarihinde toplanacağını belirterek, "Yine vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek bir tutar ile işçilerimiz ve işverenlerimizin maksimum faydasına olacak ortak bir rakam olması için gayret edeceğiz” dedi.

ASGARİ ÜCRET YILLARA GÖRE NE KADAR ARTTI?

2024 yılında asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapıldığını belirten Bakan Işıkhan, asgari ücretin yıllara göre artışını şu sözlerle anlattı, “2024 yılı Ocak-Aralık dönemi için uygulanacak asgari ücret net 17.002,12 TL olarak belirlemiştik. Böylece, bir önceki döneme göre net asgari ücrette yüzde 49 oranında artış yapılmış oldu. 2002 yılında 184,25 TL olan net asgari ücret, 2024 yılında 17.002,12 TL oldu.

Bu sürede, net asgari ücret, 2002 yılına göre 2024 yılında nominal olarak 92 kata kadar yükseltildi. Bu kapsamda, net asgari ücrette, 2002 yılına göre 2024 yılında reel olarak yüzde 309’luk artış gerçekleştirildi. Ekim 2024 itibariyle 2002 yılına göre 2024 yılında reel olarak yüzde 212’lik artış gerçekleştirildi.”Son 3 yıldır asgari ücrete enflasyonun üzerinde zam yapıldığını aktaran Bakan Işıkhan, istihdam ve sosyal güvenlik prim destekleriyle işçilerin desteklendiğini, sonuçlarına göre değişiklikler yapılarak etkinliğinin artırıldığını vurguladı.