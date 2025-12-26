AK Parti İl Başkanı Alar, Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile birlikte yaptığı ortak açıklamada sağlık alanında Çorum’un ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Yakup Alar, Sağlık Bakanlığı nezdinde yürütülen yoğun temaslar ve girişimler sonucunda, Çorum merkez ve ilçelerinde eksikliği hissedilen kadroların önemli ölçüde güçlendirildiğini ifade etti. Yeni atamaların, sağlık hizmetlerinin niteliğini artıracağını belirten Alar, göreve başlayacak hekimlere başarılar diledi.

Yakup Alar açıklamasında ayrıca, şehre verilen desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na teşekkür ederek, “Durmak yok, Çorum için çalışmaya devam” mesajını paylaştı.

Atama listesine göre Çorum genelinde sağlık kuruluşlarına yapılacak görevlendirmeler şu şekilde oldu:

“Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 2 uzman hekim (Endokrinoloji ve Metabolizma, Histoloji ve Embriyoloji)

Osmancık Devlet Hastanesi: 5 uzman hekim (Kardiyoloji, Nöroloji, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları, Radyoloji) ve 2 pratisyen hekim

İskilip Devlet Hastanesi: 3 uzman hekim (Genel Cerrahi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ruh Sağlığı)

Sungurlu Devlet Hastanesi: 6 pratisyen hekim

Bayat Devlet Hastanesi: 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı

Hitit Üniversitesi: 1 anatomi uzmanı

Ortaköy Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezi: 2 pratisyen hekim

Uğurludağ Toplum Sağlığı Merkezi: 1 aile hekimi

Boğazkale Devlet Hastanesi: 1 pratisyen hekim”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ