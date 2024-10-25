Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum ve ilçelerine 20’si uzman 4’ü pratisyen olmak üzere toplan 24 doktor atamasının yapıldığını kaydetti.

Milletvekili Kaya, Alaca İlçe Sağlık Müdürlüğüne 1 kadın hastalıkları ve doğum ve 1 pratisyen hekim, Bayat Devlet Hastanesi’ne 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları, 1 iç hastalıkları, 1 pratisyen hekim ve Bayat Toplum Sağlığı Merkezi’ne de 1 aile hekimi olmak üzere toplan 4 hekimin atandığını ifade etti.

İskilip Devlet Hastanesi’ne 1’i kadın hastalıkları ve doğum, ruh sağlığı hastalıkları doktoru ile İskilip Toplum Sağlığı Merkezine de 1 aile hekimi olmak üzere toplam 3 doktor atamasının yapıldığını belirten Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Sağlık Bakanlığımızca Sungurlu Devlet Hastanemize, acil tıp, iç hastalıkları, radyoloji diğeri de üroloji olmak üzere toplam 4 uzman doktor ataması yapılırken, yine Osmancık Devlet Hastanemize 1 pratisyen hekim ataması yapılmıştır” dedi.

EROL OLÇOK’A 10 DOKTOR ATAMASI

Milletvekili Oğuzhan Kaya, uzun süredir doktor açığı bulunan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne de 9’u uzman, 1’i pratisyen hekim olmak üzere 10 doktor atamasının gerçekleştiğini açıkladı.

Kaya, “Çorum ve bölgesine hizmet veren Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemize çocuk sağlığı ve hastalıkları, deri ve zührevi hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, kalp ve damar cerrahisi, kulak burun boğaz hastalıkları, nöroloji, plastik ve estetik cerrahisi, radyasyon onkoloji, romatatoloji doktoru ile pratisyen hekim ataması yapılmıştır.

Sağlık sektöründe Çorum, bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam edecek ve hiç bir hastanemizde eksik doktor kalmayacak. Atamaların gerçekleşmesinde Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu’na ve her zaman Çorum’a ve Çorumlu hemşehrilerimize desteklerini esirgemeyen Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz” dedi.