Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 5'nci onur öğrencisi olarak mezun olan Deniz Doğan, yemin edip avukatlık cübbesini giyerek, mesleğe ilk adımını attı.

Çorum Şoförler Odası Başkan Adaylarından, Nakliyeci İbrahim Doğan'ın kızı Avukat Deniz Doğan'ın Baro lokalinde düzenlenen yemin törenine Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı ve Baro yönetimi ile ailesi, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

Stajını Avukat Hatice Arslan'ın yanında tamamlayan Deniz Doğan, yemin ederek hem ruhsatını aldı, hem de cübbe giyerek mesleğe ilk adımını atmış oldu.

Genç avukatı mutlu gününde yalnız bırakmayan katılımcılar, Doğan ailesini tebrik ederek başarılar diledi.

Öte yandan Fatma Ertuğral, Bahar Yılmaz, Ahmet Furkan Bozduman ve M. Taha Başaran da yemin ederek, mesleğe ilk adımını attı.

Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpcı, genç avukatları kutlayarak başarı dileklerini iletti.

Editör: HABER MERKEZİ