Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende, Erdoğan'ın çektiği kura sonucu Akman'ın Kargı Kaymakamı olarak görevlendirildiği duyuruldu. Kaymakam Oğuzhan Akman’ın kaymakamlık kursunu ilk 10’da tamamlayarak önemli bir başarı elde ettiği belirtildi.

Kaymakam Oğuzhan Akman kimdir?

1995 yılında Ankara Yenimahalle’de doğan Oğuzhan Akman, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 2017 yılında Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Ekonomik Kalkınma ve Büyüme alanında yüksek lisans çalışmalarına devam etti. Meslek hayatına 2018 yılında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) Uzman Yardımcısı olarak başlayan Akman, 2021 yılında Çankırı Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine adım attı. Stajlarını çeşitli illerde başarıyla tamamlayan Akman, Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesinde kaymakamlık görevini yürüttü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çektiği kura ile Kargı Kaymakamlığı'na asaleten atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kaymakamları tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaymakamlık kursunu başarıyla tamamlayan genç kaymakamları tebrik ederek Türkiye genelindeki 922 ilçenin her birinin en iyi hizmeti hak ettiğini vurguladı. Törende, 14’ü kadın olmak üzere toplam 97 kaymakam adayının görev yerleri belirlendi.

Oğuzhan Akman, Kargı'daki yeni görevine bugün itibariyle başladı.