Ankara'da yaşayan 1930 doğumlu eski İçişleri ve Milli Savunma Bakanı, 23. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Çakmakoğlu'nun cenazesinin yarın (25 Ekim 2024 Cuma günü) memleketi Kayseri'de defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da “Kıymetli Dava Adamımızı Kaybettik” başlığı ile bir mesaj yayınlayarak Sebahattin Çakmakoğlu'na Allah’tan rahmet diledi.

Mehmet İhsan Çıplak yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “Türk milletinin yetiştirdiği kıymetli devlet adamlarımızdan, İçişleri ve Milli Savunma eski Bakanımız, Kayseri Milletvekilimiz Sabahattin Çakmakoğlu Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur" ifadelerini kullandı.

Çakmakoğlu, Türkiye'nin kritik dönemlerinde ülkemiz için önemli hizmetlerde bulunmuştu. Ülkemize, Milliyetçi Harekete ve Türk milletine önemli hizmetleri bulunan, ömrü boyunca ülkemizin güvenliği ve refahı için kıymetli çalışmalar yürüten dava ve devlet adamı kıymetli büyüğümüz Sabahattin Çakmakoğlu’na Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Mekânı Cennet Olsun”

Editör: Haber Merkezi