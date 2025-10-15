Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 3.hafta maçında Çorum Voleybol sahasında Trabzon temsilcisi Beşikdüzü SK’yı konuk etti. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk iki setinde rakibi karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Çorum’un sultanları üçüncü sette file dibinde Gizem ve Elif’in etkili oyunları ile seti 25-19 kazanarak skoru 2-1’e getirdi. Dördüncü sette kaptan Elif’in sakatlanması ile bozulan morallere bir de sayı üretememe eklenince seti 25-13 maçı da 3-1 kaybetti.

Üst üste ikinci yenilgisini alan Çorum Voleybol Spor Kulübü 3 puanda kalırken, konuk Beşikdüzü 6 puana yükseldi.

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Eyüp Burak Cerit, Ali Osman Kaya.

ÇORUM VOLEYBOL SPOR KULÜBÜ: Senanur, Özge, Nermin, Elif, Berfin, Zeynep, Gizem, Asya, Sude Nur, Zehra, Naz, Eylül, Zehra, Sümeyye.

TRABZON BEŞİKDÜZÜ SPOR KULÜBÜ: Huri, Aleyna, Nesibenur, Gamze, Gizem, Nisa, Bengü, İkbal, Yıldız, Feyza, Alara, Gülizar.

SETLER: 13-25, 8-25, 25-19, 13-25.