U19 Futbol Gelişim Ligi 6.Grup’ta heyecan bugün oynanacak 5.hafta maçlarıyla devam edecek. Arca Çorum FK, grup sonuncusu Kırıkkalespor’u konuk edecek.

Geçen haftayı, Ankara deplasmanında aldığı 2-1’lik Keçiörengücü yenilgisiyle kapatan Arca Çorum FK’nın henüz galibiyeti bulunmuyor. Ligdeki tek puanını 2.haftada, Boluspor’a karşı, deplasmanda 1-1’lik skorla alan Arca Çorum FK, bugün Kırıkkale temsilcisi karşısında ilk galibiyet için mücadele edecek.

10 takımlı grupta, 1 puanla 8.sırada yer alan Arca Çorum FK ile puansız son sıradaki Kırıkkalespor arasında, Devane Sahası’nda oynanacak maçı il hakemlerinden Serhat Doğan yönetecek. Saat 13.00’te başlayacak maçta Serhat Doğan’ın yardımcılıklarını ise Uğur Koçak ve Emre Çelikcan yapacak. Lütfican Arduç da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.