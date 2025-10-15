Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup’ta bugün 3.hafta heyecanı yaşanacak. Çorum temsilcilerinden Çorum Voleybol Spor Kulübü bugün saat 13.00’de Atatürk Spor Salonu’nda Trabzon temsilcisi Beşikdüzü’nü ağırlarken, Çorum Arenaspor ise aynı salonda saat 15.00’de Bayburt Gençlik Merkezi ile karşı karşıya gelecek.

Çorum’un bir diğer temsilcisi Osmancık Belediyespor ise Osmancık İlçe Spor Salonu’nda saat 15.00’de başlayacak maçta ise Samsun temsilcisi Sınav Koleji’ni konuk edecek.