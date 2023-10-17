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Çorum Genç İş İnsanları Derneği (Çorum GİAD) ile Bafra Genç İş İnsanları Derneği (Bafra GİAD) arasında dostluk ve işbirliği köprüsü oluşturuldu. Çorum GİAD, şimdiye kadar sürdürdüğü Çorum’u tanıtma ve yatırım işbirliği ortamları oluşturma çabaları çerçevesinde, Bafra GİAD yöneticilerini Çorum’da ağırladı.

Bafra GİAD Başkanı Muharrem Uyar ve yönetici arkadaşlarına, Çorum OSB’de Benka Arıcılık, İmaj Kalıp, Hardwood Pellet ve Elif Ambalaj fabrikaları gezdirildi. Üç saat süren akşam yemeğinde ise B2B toplantısı yapıldı. Çorum GİAD Başkanı Kadir Burak Küçükbenli, iki şehir arasında ticari ilişkilerin gelişmesini gönülden arzu ettiğini dile getirdi.