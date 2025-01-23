Çorum Valisi Ali Çalgan, 3 Kasım 2024 tarihinde Çorum’da meydana gelen doğalgaz patlaması sonucunda tamamen yıkılan Hilal Apartmanı sakinleri ile Valilik Toplantı Salonunda bir araya geldi.

Yapılan görüşmede, patlamadan etkilenen vatandaşlara tekrar geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Çalgan, bugüne kadar yapılanlar ve bundan sonra yapılacaklar konusunda bilgiler verdi.

Vali Çalgan, Hilal Apartmanı sakinlerinin sorunlarının çözümü noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Editör: SELDA FINDIK