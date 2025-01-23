Bursa Devlet Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu “Beşinci Frank” isimli oyun, yarın akşam saat 20.00’de, Cumartesi günü ise saat 14.00’de ve 20.00’de Çorum Devlet Tiyatrosu Tuncer Cücenoğlu Sahnesi’nde perde açacak.
Friedrich Dürrenmatt’ın yazdığı oyunun müziklerini Paul Burkhard, çevirisini Tahsin Saraç yaptı. Yöneten ise Tayfun Güneyer.
Başlıca rolleri, Serdar Seçkin, Serap Uluyol Karanfilci, Demet Oran, Acan Ağır Aksoy, Cenk Turan, Selçuk Veysel Zumazanlı, Gizem Çakmak, Belgin Bilgin, Ali Bircan Teke, Efecan Baştürk, Emre Yaşa, Zeynep Yılmaz, Fatih Kasap, Serkan ÇetinkayaCengiz Bodur, Orhan Ergün ve Nilay Çalamak paylaşıyor.
Editör: Haber Merkezi