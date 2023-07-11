Daha önce Afşin merkezde yaşayan 185 çocuğa bisiklet dağıtımı gerçekleştiren Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, bu sefer köylerde yaşayan 100 depremzede çocuk için bisiklet getirdi. Tanır ve Arıtaş mahallelerinde gerçekleştirilen programda çocuklara bisikletleri dağıtıldı.

Tanır Mahallesi'nde depremzede çocuklara bisiklet dağıtımında konuşan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, “Çocuklarımıza ilk geldiğimizde 35 tane, ikinci geldiğimizde 150 tane bisiklet getirmiştim. Şu anda 3.cü dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Ama bu sefer getirdiğimiz bisikletleri köylerde dağıtacağız. Çünkü köylerimizdeki çocuklarımızda depremzede, onların da sevinmeye ihtiyacı var. Getirdiğimiz 100 bisikleti çocuklarımıza dağıttık. Tabi sayının yeterli olmadığını biliyoruz. Bugünkü dağıttığımız bisikletle beraber 300'e yaklaşmış oldu. Ama inşallah bundan sonra da elimizden geldiği kadar çocuklarımızı sevindirmeye devam edeceğiz. Bisikletlerimizin çocuklarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor, güzel günlerde kullanmalarını temenni ediyorum” dedi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin bisiklet dağıtım programına Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, konteyner kentlerden sorumlu Kaymakam İbrahim Coşkunaslan da katıldı.